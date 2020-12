Di 89 anni.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 89 anni Andreana Malu. Addolorati ne danno il triste annuncio il marito Domenico Canu, i figli: Rosa con Annino, Salvatore con Anna, Francesco con Giuseppina, Sabrina con Paolo, Anna con Salvatore, Luca con Loredana, la nuora Rosanna, la sorella Agostina, il fratello Tomaso con Teresa, gli adorati nipoti e pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 29 dicembre alle ore 10 e 30 nella Chiesa Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura, partendo dall’abitazione dell’estinta in via Roma.

In ottemperanza al Dpcm sono vietati assembramenti e condoglianze.

Sant’Antonio di Gallura, 27 dicembre 2020.

