Di 79 anni. (Ved. Ladu).

Con infinito dolore, ci ha lasciato all’età di 79 anni Angela Spano(Ved. Ladu). Ne danno il triste annuncio i fratelli Paolino, Mariuccia e Antoniuccio con Graziella, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 27 novembre alle ore 10 e 30 nella Chiesa di San Giovanni Battista in Cannigione, partendo dalla casa dell’estinta in via Lungomare Andrea Doria.

In ottemperanza al Dpcm sono vietati assembramenti e condoglianze.

Cannigione, 26 novembre 2020

