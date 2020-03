Di 83 anni.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 83 anni Angelina Delrio. Ne danno il triste annuncio i figli Maria Giovanna con Ottavio, Giulio con Isidora, Antonio e Stefania, i nipoti Virginia, Chiara, Marta, Veronica, Salvatore, Asia e le pronipoti Angelica, Aurora e Gabriele.

Un ringraziamento particolare al reparto dialisi di Arzachena.

I funerali avranno luogo venerdì 6 marzo alle ore 10 e 30 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena partendo dalla casa dell’estinta in via Flumendosa 18.

Arzachena, 4 marzo 2020.

