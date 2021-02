Di 62 anni.

Dopo breve malattia è mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 62 anni Antonello Columbano. Ne danno il triste annuncio la moglie Gavina, i figli Maria Antonietta con Tomaso, Salvatore e Giovanna, l’adorata nipotina Eleonora, il fratello Cosimo con Stefania, la sorella Giulia con Angelo, i suoceri Salvatore e Giovanna, la nipote Anna Rita ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 23 febbraio alle ore 10 e 30 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Cavallotti 38.

In ottemperanza al Dpcm sono vietati assembramenti e condoglianze.

Arzachena, 22 febbraio 2021

