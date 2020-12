Di 80 anni.

Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 80 anni Antonio Spano. Ne danno il triste annuncio la moglie Rosa, i figli Gian Paolo con Lina, Salvatore e Gabriele, i nipoti Elia, Gioia, Giulia Antonio, Gabriele. Sara ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 10 dicembre alle ore 10 e 30 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Azuni n. 5 in Arzachena.

In ottemperanza al Dpcm sono vietati assembramenti e condoglianze.

Arzachena, 8 dicembre 2020

(Visited 260 times, 275 visits today)