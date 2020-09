Di 89 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 89 anni il Geometra Bastiano Sotgiu.

Ne danno il triste annuncio la moglie Emma Dessole, i figli Stefano con Ica, Mario con Antonia, i nipoti Elisa, Fabio, Francesco e Claudio.

I funerali avranno luogo sabato 19 settembre alle ore 17 e 30 nella chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Petrarca 36.

Arzachena, 18 settembre 2020.

