Di 96 anni.

Sorrideremo ogni qual volta alzeremo il capo verso il cielo, proprio come ci hai insegnato tu.. Non è un addio ma un arrivederci, a presto nonno.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 96 anni Ciro Sieno.

Ne danno il triste annuncio i figli, le nuore, i generi, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

In ottemperanza al Dpcm del mese di Aprile, il funerale sarà celebrato giovedì 14 maggio alle ore 15 in forma privata presso la chiesa del Redentore in Palau.

Palau, 13 maggio 2020.

