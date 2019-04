Di anni 96 (Ved. Pittorru)

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 96 anni Domenica Pileri. Ne danno il triste annuncio i figli Giannetto con Mariangela, Elio con Anna Maria, i nipoti Francesco, Giovanni con Valentina, Marco con Laura, Fabrizio con Consuelo, Antonella con Alessio, Adriano, i pronipoti Irene, Giada, Mattia e Chiara, la sorella Andreina, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 17 aprile alle ore 15 e 30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura, partendo dall’abitazione dell’estinta in via Principe Umberto 18.

Sant’Antonio, 16 Aprile 2019

(Visited 36 times, 36 visits today)