Di anni 97.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 97 anni Domenico Gosciu. Ne danno il triste annuncio i figli Agostino con Gina, Mario con Tonina, Anna con Giovanni, i nipoti Piera, Gian Domenico, Veronica, Mauro e Marco, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 22 maggio alle ore 16 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura partendo dall’abitazione del figlio in via Cagliari 2/E.

Sant’Antonio di Gallura, 22 Maggio 2019.

