Di 94 anni.

Serenamente, come ha sempre vissuto, è mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 94 anni Francesco Frisciata.

Ne danno il triste annuncio il fratello Andrea con Lucia, i nipoti Paolo e Mario con Giusi ed Emanuela e i parenti tutti.

In ottemperanza al Dpcm dell’8 marzo 2020 coronavirus, i funerali avranno luogo in forma privata lunedì 11 maggio alle ore 15 e 30 nella chiesa di Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura, partendo dall’abitazione del fratello in viale Paolo Dettori in Arzachena.

Arzachena, 10 maggio 2020.

(Visited 245 times, 245 visits today)