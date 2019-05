Di anni 83 (ved. Orecchioni Paolino).

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 83 anni Giovanna Orecchioni (ved. Orecchioni Paolino).

Ne danno il triste annuncio i figli Gian Piero con Maria Grazia, Antonello con Tina, i nipoti Roberto, Daniele, Paolo e Marianna, le sorelle, il fratello, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 10 maggio alle ore 15:30 nella Chiesa Santa Maria della Neve (chiesa Nuova) in Arzachena partendo dall’abitazione dell’estinta in via Aldo Moro 3.

Arzachena, 9 maggio 2019

