Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 69 anni Giovanni Andrea Abeltino.

Ne danno il triste annuncio la madre Maria Mossa, la sorella Lina, la nipote Daniela, la zia, i cugini ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Domenica 2 dicembre alle ore 14 e 30 nella Chiesa di Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura partendo dall’abitazione della sorella in via P. Annigoni 10 a Olbia.

