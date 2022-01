Di 85 anni.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 85 anni Giovannina Alvisa. Ne danno il triste annuncio le sorelle Maria, Giuseppina e Francesca, i nipoti Tea e Piero con Piera, i pronipoti ed i familiari tutti.

Un ringraziamento alla Dott.ssa Maria Antonietta Filigheddu e a quanti ci sono stati vicini durante questa triste circostanza.

I funerali avranno luogo venerdì 28 gennaio alle ore 15 e 30 nella Chiesa Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura partendo dall’abitazione dell’estinta in via Principe Umberto.

Sant’Antonio di Gallura, 27 gennaio 2022