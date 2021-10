Di 83 anni.

E’ tornato alla casa del padre all’età di 83 anni Italo Careddu. Ne danno il triste annuncio la moglie Andreana, i figli Marilena con Raimondo, Paolo con Annalisa, Antonio, Valentina con Fabio, gli amati nipoti Marco, Andrea, Rachele, Massimo, Enrico, Teresa e Lorenzo, la sorella Titina, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

I familiari ringraziano la dottoressa Filigheddu per la costante presenza e le cure prestate, Carla per la preziosa disponibilità e per l’affetto dimostrato.

I funerali avranno luogo lunedì 1 novembre alle ore 11 e 15 nella Chiesa Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura.

Sant’Antonio di Gallura, 31 ottobre 2021