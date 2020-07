Di 89 anni (Ved. Cericola)

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 89 anni Leonarda Stranieri (Vedova Cericola).

Ne danno il triste annuncio i figli Antonietta con Rocco, Michele con Anna Maria, i nipoti Concetta con Antonio, Silvia con Claudio, Francesca con Giorgoa, Sara, Veronica, Federico con Giulia, Edoardo, i pronipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 18 luglio alle ore 10 e 30 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena, partendo dalla Casa dell’estinta in via E. D’Arborea 78.

Si dispensa dalle visite

Arzachena, 16 luglio 2020.

(Visited 111 times, 115 visits today)