E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 67 anni Lina Paola Azara. Ne danno il triste annuncio il figlio Andrea, Gavina con Vanni, il nipote Matteo, le sorelle, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 17 settembre alle ore 17 nella chiesa di Buoncammino in Santa Teresa Gallura, partendo dall’abitazione dell’estinta in loc. Porto Pozzo- via G. Amendola 26.

Porto Pozzo, 16 settembre 2020.

