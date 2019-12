Al Compimento del tempo di Avvento è tornato alla casa de Padre il nostro Luigino Abeltino.

Lo partecipano con speranza cristiana la moglie Giovanna Geromino, i figli Alessandra, Francesco, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 24 dicembre alle ore 11 nella Chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie in Palau, partendo dalla casa dell’estinto in via dei Cisti 15.

Palau, 23 dicembre 2019.

Agenzia Funebre L’Orchidea, viale Costa Smeralda 212, 07021 Arzachena Tel 078981931

