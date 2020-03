Di 81 anni.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 81 anni Maria Maddalena Teresa Demuro.

Ne danno il triste annuncio il marito Silvano, i figli Vanni e Massimo e il nipotino Damiano.

In ottemperanza al Dpcm dell’8 marzo 2020 coronavirus, la benedizione della salma avverrà in forma privata lunedì 30 marzo alle ore 19 nella chiesa II Redentore in Palau.

Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo. (Sant’Agostino).

Palau, 29/03/2020

