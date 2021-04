Di 95 anni (ved Farina).

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 95 anni Maria Rosa Ragnedda (ved. Farina). Ne danno il triste annuncio le figlie Francesca, Anna con Giovanni, Caterina con Giovanni, i nipoti Graziella con Giuseppe, Luigi con Debora, Nicola con Piera, Laura con Paolo e Giuseppe con Veronica, i pronipoti Simone, Gian Luca, Federica, Gabriele, Simone e Aurora, il fratello Sebastiano con Pina, la cognata Mariuccia, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì aprile alle ore 19 nella Chiesa Santa Marina della Neve (Chiesa Nuova) in Arzachena.

Per espressa volontà della nostra cara cognata, non fiori ma opere di bene. In ottemperanza al Dpcm sono vietati assembramenti e condoglianze.

Arzachena, 9 Aprile 2021

