Di 89 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 89 anni Nicolino Pirina. Ne danno il triste annuncio la moglie Lina, i figli Nicola con Thierry, Rita, la nipote Giulia e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 1 dicembre alle ore 11 nella Chiesa San Michele Arcangelo in Olbia, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Sardegna 7.

Olbia, 30 novembre 2021.