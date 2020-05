Di 94 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 94 anni Nicolino Spanu. Ne danno il triste annuncio i figli Domenico con Maddalena, Tonuccio con Lorenza, Maria e i nipoti tutti.

In ottemperanza al Dpcm dell’8 marzo 2020 coronavirus, i funerali avranno luogo in forma privata mercoledì 6 maggio alle ore 15 nella chiesa Santa Vittoria in Telti, partendo dalla casa dell’estinto in via Carducci 1.

Telti, 5 maggio 2020.

(Visited 84 times, 86 visits today)