E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’erà di 78 anni Paolo Filigheddu.

Ne danno il triste annuncio la moglie Gavina Rosa, i figli Gian Mario con Nicoletta, Luigi con Irene, gli adorati nipoti Nicolò e Marta, il fratello, la sorella, i cognati, i nipori ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo domenica 16 dicembre alle ore 9 nella chiesa Tempio Nuovo in Arzachena, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Cavallotti 51.

