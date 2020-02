Di 73 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 73 anni Piero Codina. Ne danno il triste annuncio le sorelle Rosina, Domenica con Luciano, i fratelli Masuccio con Giovanna, Pasqualino con Margherita, Antonello con Rosanna, Mario con Natalia, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 21 febbraio alle ore 15 e 30 nella Chiesa Tempio Nuovo in Arzachena, partendo dalla casa dell’estinto in via Milano 5.

Arzachena, 20 febbraio 2020.

(Visited 342 times, 342 visits today)