Di 90 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 90 anni Pietro Nieddu.

Ne danno il triste annuncio la moglie Carmela, i figli Andrea con Giovanna, Antonello con Franca, Tea, Lucrezia con Tullio, Davide con Debora, Elena con Gerry, i nipoti Barbara, Maurizio, Valeria, Silvia, Pietro, Fabio e Bianca, la sorella, la cognata, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.

In ottemperanza al Dpcm dell’8 marzo 2020 coronavirus, la benedizione della Salma avrà luogo in forma privata giovedì 16 aprile alle ore 17 nel Cimitero di Sant’Antonio di Gallura, partendo dalla casa dell’estinto in via Nuoro 3.

Sant’Antonio di Gallura, 15 aprile 2020.

(Visited 881 times, 909 visits today)