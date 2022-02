Di 86 anni.

Si è spento serenamente all’età di 86 anni Salvatore Canu. Ne danno il triste annuncio la moglie Battistina Careddu, i figli Tiziano con Kety e la nipote Ada, Gabriele con Stefania e Lucia, la sorella Maria, il fratello Giovanni, i cognati, i nipoti ed i familiari tutti.

La famiglia ringrazia Gavina Pittoru per le amorevoli cure prestate.

I funerali avranno luogo sabato 5 febbraio alle ore 15 nella chiesa di Sant’Antonio Abate in Sant’Antonio di Gallura, partendo dall’abitazione dell’estinto in via Arzachena 12.

Sant’Antonio di Gallura. 4 febbraio 2022