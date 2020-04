Di 74 anni.

E’ mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 74 anni Tonina Azara.

Ne danno il triste annuncio il marito Graziano, i figli Nicola con Gianna, Daniele con Maria Vittoria, i nipoti Michele, Andrea, Giulia e Alessio, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

In ottemperanza al DPCM dell’8 marzo 2020 Coronavirus, la benedizione della salma avverrà in forma privata giovedì 2 aprile alle ore 10 e 30, nella chiesa II redentore in Palau.

Palau, 1 aprile 2020.

