Dopo lunga malattia è mancata all’affetto dei suoi cari all’età di 85 anni Vittoria Cossu. Addolorati lo partecipano il compagno Mario, le figlie Giovanna con Nadir, Luisa con Tore, i nipoti Consuelo, Michele, Soledad Junior, Vittoria e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo lunedì 28 febbraio alle ore 10 nella chiesa del Redentore in Palau, partendo dall’abitazione dell’estinta in via Degli Achei 18.

Si ringrazia il reparto di oncologia dell’ospedale di Olbia, il dott. Karim e il dott. Derme.

Palau, 26 febbraio 2022.