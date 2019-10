Ved. Carta

Munita dai conforti religiosi, con l’aiuto di San Tommaso D’Aquino, di cui tanto devota, è tornata alla casa del Padre che tanto ha voluto bene. Addolorati ma grati al Signore di averci fatto dono per tanti anni della nostra carissima mamma Zaira Sangaino (Ved. Carta).

I figli Tito con Vittoria, Michele e Andrea, i nipoti Gian Mario, Carlo e Gianni con Claire, i Pronipoti Leonardo e Isabel, i nipoti delle famiglie: Sangaino, Carta, Frisciata, Azara e Russu.

I funerali avranno luogo domenica 27 ottobre alle ore 9 nella Chiesa Santa Maria della Neve (Chiesa nuova) in Arzachena partendo dall’abitazione dell’estinta in Via Corso Garibaldi 40.

Arzachena, 27 ottobre 2019.

