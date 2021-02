Chiusa la classe alla Sacra Famiglia.

Un alunno della scuola materna della Sacra Famiglia a Olbia è risultato positivo al covid. Come da prassi il dirigente scolastico ha chiuso la sezione interessata e tutti gli alunni sono stati tracciati dall’ATS e messi in quarantena preventiva per 15 giorni.

Nei prossimi giorni l’ATS si muoverà con i diversi accertamenti. Preoccupa la situazione riguardante le nuove varianti del virus, ma ora come ora Olbia pare non esserne stata colpita.

