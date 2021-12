L’incidente in una casa a Olbia.

Brutto spavento, alle prime luci del mattino, dentro una casa, in una traversa di via Galvani a Olbia, a causa di un incidente domestico.

Una donna, che si trovava sola in casa, è scivolata a terra. Pronto il soccorso dei vigili del fuoco di Olbia e dell’ambulanza del 118, che ha prestato le cure mediche alla vittima. Fortunatamente, si è trattato soltanto di un brutto spavento, perché la donna non avrebbe conseguenze gravi. Tuttavia, si tratta di un episodio che, durante il giorno della Vigilia, fa ancora più male, perché racconta la solitudine degli anziani, soprattutto in un periodo dove dovrebbero essere circondati dagli affetti.