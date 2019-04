Il 4 maggio anche a Olbia approdano i casting gratuiti Vocine Nuove Castrocaro al Demo’s cafè di Enrico Maurelli e Marco Coccone in via Genova 55. Il casting avrà inizio alle ore 19.00 sotto la supervisione dell’Esaminatore Autorizzato in tutta Italia e Sardegna, Simona Salis, che conferma la forte affluenza e l’interessamento dei giovani sardi all’ iniziativa e ci dice orgogliosa ”la Sardegna è ricca di giovani e giovanissimi con talento musicale, cantautori e cantanti con bellissime voci. Il mio intento è scovarli e lanciarli nel panorama della musica”.

I casting consistono nell’esibizione di due brani in italiano di durata massima di 4 minuti. Gli artisti reputati idonei andranno direttamente alla finale in base alla loro categoria, Baby dai 3 ai 10 anni, Junior dagli 11 ai 14 anni.

Il 25 e 26 maggio ci sarà la convocazione dei finalisti; nella prima giornata per la Masterclass e formazione che si svolgerà al Palazzo Pretorio, nella seconda giornata ci sarà la finale nella Sala Concertistica all’interno del Castello del Capitano. L’esibizione avrà la doppia valenza: canto + volto per il cinema .

I premi per i vincitori di Vocine Nuove saranno così assegnati:

ai primi tre del podio Baby e ai primi tre del podio Junior verrà realizzato in Videoclip personalizzato con tutta l’esperienza artistica Castocarese.

Premio VOCECINEMA: visibilità gratuita per un anno nel sito CastingNews Premi edizione 2019.

Il vincitore assoluto di Vocine canterà a Sanrem.Doc

Durante la serata dei casting avremo il piacere di ascoltare alcuni ospiti di rilievo, accompagnata da un buffet al costo di 10euro (per prenotazioni 3664389250)

Per info : email casting.eventi.sardegna@gmail.com – tel. 3664389250

