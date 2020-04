Lunghe file ai supermercati prima della chiusura domenicale.

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, i nuovi decreti hanno prolungato la chiusura domenicale dei supermercati fino al 13 di aprile. Così anche le abitudini dei cittadini di Olbia sono cambiate insieme al decreto. Abituati ad avere i servizi 7 giorni su 7, la chiusura domenicale causa lunghe file soprattutto il sabato già dalla mattina presto.

Lunghe code si formano nei piazzali dei supermercati per fare le ultime provviste per avere il necessario prima della chiusura. Soprattutto i centri commerciali come Auchan e Terranova a Olbia vedono sciami di persone già dalla mattina presto e qualcuno oltre a comprare cibo e beni di prima necessità ne approfitta per acquistare qualche gioco in più per i più piccoli e attrezzature per dedicarsi nel week end a hobby o lavori in casa.

