Simone Carella è il nuovo funzionario del Commissariato di Olbia.

Di recente è stato assegnato al Commissariato di Olbia un nuovo funzionario della Polizia di Stato, commissario Simone Carella, che andrà a coadiuvare il Dirigente, Raffaele Bracale. Il commissario Carella, classe 1992 ed originario di Acquaviva delle Fonti (BA), dopo l’esperienza maturata presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli si è laureato a pieni voti in giurisprudenza presso l’Università Aldo Moro di Bari.

Già abilitato alla professione forense, ha conseguito un Master di II livello in Diritto Economia e Management delle Aziende Pubbliche. Dall’aprile 2023 ha frequentato il 112° corso Funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo un master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma.

Al nuovo Funzionario, il Questore della Provincia di Sassari dr Filiberto Mastrapasqua ha espresso i migliori auguri di buon lavoro e di una brillante carriera.

