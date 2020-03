D’accordo il sindaco Nizzi.

Il Ministero della Salute ha disposto, a partire dalla giornata odierna, su tutto il territorio nazionale, ulteriori misure per contenere il contagio da coronavirus.

Non è più consentito svolgere attività all’aria aperta. Diventa quindi espressamente vietato fare jogging o andare a camminare.

Ulteriori restrizioni anche relativamente agli spostamenti. Dal venerdì al lunedì compresi, è vietato muoversi verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, chiudono quelli posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante (con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto) e quelli all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri; restano aperti tali esercizi ubicati negli ospedali e negli aeroporti. Naturalmente resta l’obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

“Non possiamo che essere d’accordo con queste ulteriori misure. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Continuiamo a ripetere che l’unico modo per contenere i contagi è il distanziamento sociale, restare dentro le nostre abitazioni e uscire solo in caso di reale necessità, uno per volta. Più osserveremo con rigore tutte le prescrizioni e prima usciremo da questa situazione”.

