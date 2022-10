Una pizzeria di Olbia chiude e spiega il perché

Un derby vinto in casa, ma non privo di malumori a Olbia. Una nota pizzeria ha deciso di chiudere durante la partita contro la Torres di ieri sera al Bruno Nespoli, a causa dell’ordinanza firmata dal sindaco Settimo Nizzi, per limitare i disagi, che vietava anche la vendita degli alcolici.

Il titolare di “C’è pizza per Te” ha scritto una comunicazione e l’ha affissa all’ingresso del locale, spiegando il motivo della chiusura. “Oggi, 5 ottobre 2022, – scrive Roberto Loddo -, la pizzeria rimarrà chiusa per il divieto di vendita di alcolici nel raggio di 500 metri. Potete recarvi a 501 metri per poter bere senza problemi”.

Un’ordinanza che il proprietario del locale considera assurda. “Ho deciso di tenere chiusa la pizzeria perché è impensabile aprire e dover discutere con chi si siede a mangiare perché non posso dargli da bere – spiega -, né bibite in lattina né birra”.