L’evento a Olbia.

La festa del gusto torna a Olbia, dopo il successo della scorsa edizione. Si terrà nel centro storico, dal 16 al 19 giugno, l’evento più atteso da olbiesi e non, dove lo street food farà da padrone.

Da piazza Mercato, a via Acquedotto, fino a piazza Matteotti e Regina Margherita. Queste le piazze che faranno da cornice all’appuntamento, con i piatti e prodotti tipici di tutto il mondo in formato street food, per offrire un’esperienza culinaria più ampia possibile da gustare con le più importanti birre artigianali.

Quest’anno saranno presenti le specialità culinarie di Sardegna, Lazio, Abruzzo, Campania, Sicilia, Campania Puglia, Emilia Romagna, Toscana, Liguria, Brasile, Usa, Argentina, Cuba, Mexico, Belgio. La cucina sarà accompagnata da spettacoli, musica e animazione continua.