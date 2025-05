Gattina sparisce a Olbia, l’appello disperato: “L’hanno rubata”

L’appello della proprietaria della gattina rubata a Olbia.

Sono sei mesi che una gatta non torna a casa, a Olbia. La sua proprietaria ha inviato un appello disperato alla redazione di Gallura Oggi, denunciando il presunto furto di Ariel, questo il nome della gattina, che sarebbe stata rubata la sera del 18 novembre 2025 dal giardino di un’abitazione, in via Giovanni Buon.

LEGGI ANCHE: Gatto ucciso dal cane, il comico Giuseppe Masia va a processo

Si tratta di una femmina di razza europea di circa 5 anni e mezzo. ”Ariel è tigrata con la pancia arancione, molto affettuosa e non si sarebbe mai allontanata da sola. Ha alcuni segni particolari ben riconoscibili: L’orecchio sinistro leggermente spuntato e 14 puntini sul lato destro nella zona dei baffi”, si legge nell’appello.

”È stata sottratta volontariamente – ne è sicura la donna, Adriana Usai -. So chi potrebbe essere stato, ma purtroppo non ho le prove materiali per dimostrarlo. Vi chiedo con il cuore in mano di aiutarmi a diffondere questa segnalazione. Per qualsiasi segnalazione o informazione: Adriana Usai – 3884965011”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui