Le lauree di domani a Olbia.

Domani 13 luglio, in modalità telematica e in presenza, si terranno le lauree della sessione estiva dell’Anno Accademico 2020/2021 del Corso di Laurea in Economia e management del turismo e del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism Management del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari.

La mattina, a partire dalle ore 9, in modalità telematica, discuterà la tesi la laureanda del Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale curriculum Tourism management, Sara Miscera.

Seguirà, a partire dalle ore 9 e 15, la discussione delle tesi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Anania Campus, Giovanna Laura Gala, Antonella Muscau, Claudio Demartis, Alessia Chiodino, Marta Spano, Marco Cosimo Desini, Maurizio Palmisano, Giulia Zaccagni, Maria Cristina Falchi, Alessia Meledina, Isabella Lupino.

Dalle ore 12, in presenza presso l’Aula Magna “Robert F. Engle del Polo universitario di Olbia, discuteranno la tesi i laureandi del Corso di laurea triennale in Economia e management del turismo di Tomasino Piccinnu, Agostina Fancellu, Caterina Sessini, Marta Acciaro, Simone Bua, Sonia Doddo.

