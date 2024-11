Inaugurato a Olbia il corso di laurea in infermieristica

Il corso di laurea in infermieristica a Olbia.

Inaugurato ieri presso l’Aula Magna di UniOlbia, in via Porto Romano, il nuovo Corso di laurea in Infermieristica, un progetto ambizioso nato dalla sinergia tra la Regione Sardegna, l’Università di Sassari, il Comune di Olbia, la Asl locale e il Mater Olbia Hospital, che ospita il corso nei propri spazi. Alla cerimonia erano presenti autorità istituzionali, rappresentanti accademici, operatori sanitari e numerosi studenti, pronti a intraprendere un percorso formativo che segna una svolta per l’istruzione sanitaria e lo sviluppo professionale del territorio.

L’evento è stato aperto da Aldo Carta, presidente del Polo UniOlbia che ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto dai partner istituzionali e dai rappresentanti locali, come la Regione Sardegna, il Comune di Olbia e la Asl. “Il progetto nasce due anni fa, grazie all’iniziativa del Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti – ha dichiarato Carta -. Si tratta di un esempio di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, che lavorano insieme per rispondere ai fabbisogni fondamentali della nostra comunità”.

Il Rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, ha sottolineato il valore concreto di questo traguardo: “Il corso di laurea in Infermieristica rappresenta un passo storico per Olbia e il Nord Sardegna. È il frutto di anni di impegno e collaborazione da parte di un team straordinario. Non si tratta solo di un nuovo percorso accademico, ma di un progetto di largo respiro per rafforzare l’intero sistema sanitario del territorio. L’obiettivo è rendere il Nord Sardegna un modello di eccellenza, dove pubblico e privato lavorano sinergicamente per garantire un servizio di alta qualità”.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha espresso grande entusiasmo. “Questa giornata segna un momento fondamentale per la nostra città – ha affermato Nizzi -. L’apertura di questo corso di laurea rappresenta un’opportunità straordinaria non solo per i giovani di Olbia, ma per l’intero territorio, che potrà contare su nuovi professionisti sanitari formati a pochi passi da casa e all’interno di una struttura ospedaliera. Mi rivolgo agli studenti: impegnatevi e sfruttate appieno questa occasione, che vi aprirà le porte a una carriera di valore e contribuirà a migliorare la qualità della vita della nostra comunità”.

Marcello Giannico, AD del Mater Olbia Hospital, ha illustrato il ruolo dell’ospedale privato convenzionato nel supportare il nuovo corso di laurea. “Il Mater Olbia Hospital è nato con la vocazione di portare innovazione e qualità nel Nord Sardegna, pertanto siamo orgogliosi di mettere le nostre strutture e la nostra professionalità a disposizione della formazione dei futuri infermieri – ha spiegato Giannico -. Abbiamo investito oltre un milione di euro per creare spazi didattici all’avanguardia, con aule attrezzate, impianti tecnologici avanzati e una connettività di ultima generazione. Questo progetto è stato realizzato in tempi record grazie alla dedizione dei colleghi, che hanno lavorato senza sosta per trasformare questa ambiziosa idea in realtà”. Giannico ha sottolineato come il Mater Olbia, in collaborazione con la ASL, contribuirà a creare un ambiente formativo d’eccellenza per gli studenti, in cui potranno beneficiare di strutture d’eccellenza e attività di tirocinio sul campo. “La nostra visione – ha concluso – è quella di sviluppare un sistema sanitario integrato che possa servire il territorio in modo completo, valorizzando il ruolo sia del pubblico, sia del privato. Puntiamo a creare un modello che possa diventare un punto di riferimento per tutta la Sardegna”.

Il direttore della Asl, Marcello Acciaro, ha ribadito il proprio impegno a favore del progetto, mettendo a disposizione il nuovo Training Center e altre strutture essenziali per l’apprendimento pratico degli studenti. “Siamo convinti – ha detto Acciaro – che l’unione tra pubblico e privato sia la chiave per un sistema sanitario solido ed efficiente. Questa iniziativa rafforza ulteriormente il nostro impegno a garantire un’assistenza di qualità ai cittadini”.

La giornata è proseguita con gli interventi di Angela Spanu, direttrice del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari, Franca Deriu, coordinatrice del corso di Scienze Infermieristiche, Corrado Rubino, presidente della Struttura di raccordo della facoltà di Medicina e Chirurgia Uniss, Pasquale Bandiera, presidente del corso di laurea in Scienze Infermieristiche, Gianluca Chelo, presidente provinciale dell’Ordine degli Infermieri, Melania Serra, studentessa del corso di laurea appena inaugurato.

