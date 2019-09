L’incendio scoppiato nelle campagne di Berchiddeddu.

Un incendio è divampato questo pomeriggio, dopo le 16, nelle campagne di Berchiddeddu, nel comune di Olbia. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco e il Corpo forestale.

Non si conoscono ancora le dimensioni dell’incendio, ma in considerazione del fumo potrebbe essere domato in breve tempo.

