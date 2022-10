Il concorso nazionale celebra una reginetta di Olbia.

Si chiama Cristina Piccinnu, ha 19 anni e viene da Olbia la reginetta eletta Miss Europa, con la fascia Miss Europa Cinema, proclamata assieme ad altri 4 “miss” della Sardegna.

Si è svolto dal 30 settembre al 2 ottobre 2022 al Grand Hotel Azzurra, in località Lido Adriano, il prestigioso concorso: Miss e Mister Europa, molto attento da sempre ai temi della disabilità, della violenza sulle donne e della guida sicura.

Durante le serate i concorrenti si sono esibiti in prove di ballo, canto e recitazione. L’edizione del 2022 è stata ancora più ricca di quella precedente visto l’alto numero di partecipanti erano ben 63 ed è la stessa che ha assegnato ben 5 titoli alla regione Sardegna. A conquistare il titolo di Miss Europa Italia, Vivian La Penna, 19 anni di San Salvo (CH) e Mister Europa Italia, Franco Levato, 17 anni di Catanzaro.

Sono risultati eletti per la Sardegna: Aurora Andolfi, 16 anni, di Sassari, con la fascia “Miss Europa Sorriso”, Cristina Picciddu, 19 anni, di Olbia, “Miss Europa Cinema”, Lorenzo Ledda, 23 anni, di Ploaghe, “Mister Europa in the Web”, Davide Napoli, 23 anni di Arborea, “Mister Europa Canto”, Gaia Riva, 16 anni, di Cagliari, “Miss Europa Teen Ager”.