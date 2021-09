L’episodio a Olbia.

In giro tra le vie di Olbia in monopattino per rubare dentro le auto. Le telecamere di un’abitazione di via Maroncelli hanno ripreso dei movimenti strani da parte di un uomo, che andava su e giù per la strada e si avvicinava alle macchine.

L’episodio è avvenuto intorno all’una e mezza di notte e il suo comportamento ha dato alcuni sospetti ai residenti della via. Secondo quanto è stato ripreso dalle immagini delle telecamere di un’abitazione, il ragazzo a bordo del monopattino tentava di verificare se le auto fossero aperte. Una di queste non era chiusa, ma fortunatamente il malintenzionato è andato via a mani vuote.