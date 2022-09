Addio a Francesco Pettini.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa, a causa di una malattia, all’età di 70 anni, di Francesco Pettini. Molto stimato in città come uomo e professionista, era un architetto molto conosciuto, e ricordato per la sua grande esperienza nel suo campo.

Tanti i messaggi di cordoglio in città. “Era un uomo sempre gentile e cortese – lo ricorda uno dei tanti conoscenti che gli hanno dedicato un pensiero -, sempre garbato e gentile. Oltre ad essere stato un ottimo professionista era anche un padre esemplare”. Aveva realizzato tanti progetti per i privati in vari comuni della Gallura. Lascia una moglie e due figli, che si stringono nel dolore per la sua scomparsa.