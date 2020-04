Prorogata l’ordinanza.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha prorogato fino al 31 maggio l’obbigo di mascherina e guanti negli uffici, nelle attività commerciali e sui mezzi pubblici.

Fino al alla 31 maggio 2020, “negli orari di apertura degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, mezzi pubblici e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, l’accesso è consentito solo indossando idonee mascherine protettive od in alternativa protezioni per il naso e per la bocca (es. foulard o sciarpe) e guanti in modo da limitare la diffusione del virus” si legge nella nuova ordinanza.

I responsabili o i dirigenti degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all’ingresso nei predetti locali, agli avventori ed agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (guanti e mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire il comando della polizia locale. Inoltre dovranno mettere a disposizione appositi dispenser contenenti gel igienizzante per le mani.



Per chi viole l’ordinanza è prevista una l’inosservanza del presente sanzione amministrativa tra i 25 e i 500 euro.

