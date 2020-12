A Olbia il ricordo per salutare Sara Lenzi.

Un minuto di silenzio, interrotto dal rombo dei motori, per onorare Sara e la sua passione. Oggi pomeriggio, la carovana del moto rally, partita dal paddock allestito alla radice dell’Isola Bianca in occasione del Rally Sandalion, ha sfilato, in sella alle due ruote, fino al Molo Brin per salutare la pilota Sara Lenzi che ha finito la sua corsa prematuramente, durante un trasferimento nella prima giornata di gara dell’ultima tappa nazionale di Moto Rally Raid TT, in corso in Gallura.

“Un gesto che ha come primo obiettivo quello di fortificare i rapporti umani nell’ambito della manifestazione, aprendo un nuovo capitolo nella storia del moto rally, in cui la passione di Sara possa diventare volano per amplificare la condivisione e l’amore per questo sport”, dicono, all’unisono, gli organizzatori dell’evento che spegnerà i motori domani, al termine della regolamentare giornata di gara, seguita dalle premiazioni, interamente dedicata alla memoria di Sara.

Alla commemorazione della giovane motociclista hanno partecipato anche l’assessora allo Sport del Comune di Olbia, Monica Fois, e quello al Turismo, Marco Balata.

(Visited 5 times, 48 visits today)