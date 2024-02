Le dichiarazioni del sindaco di Olbia sui cestini.

Sul lungomare di Olbia arrivano finalmente le panchine, ma non i cestini. Dopo due anni dall’inaugurazione dell’ultimo tratto del nuovo waterfront arrivano nuovi arredi urbani, che sono stati posati in questi giorni.

Da tempo gli olbiesi sentivano l’esigenza di poter riposare, ma chiedevano anche i cestini per buttare i rifiuti. Purtroppo secondo il sindaco di Olbia sono ricettacolo di degrado. Così, ha voluto spiegate ai cittadini la scelta di non aver messo anche dei contenitori per i rifiuti nell’area.

“Ricordiamo ancora che la scelta di non posizionare cestini è volta a preservare il pregio dell’area. ha detto il sindaco di Olbia -. Questi, infatti, sarebbero utilizzati da alcuni incivili per buttare buste grandi di spazzatura, come già accaduto in passato. Per colpa di pochi maleducati tutta la comunità ne risente, ma crediamo valga la pena fare il piccolo sacrificio di conservare fino al rientro nella propria abitazione qualche carta o bottiglietta vuota. Per contro, la zona risulta sempre in ordine e fruibile”.

