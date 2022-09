Desole (Pd) esce sconfitta a Olbia: “Ma sono soddisfatta”

La candidata di Olbia ringrazia il suo elettorato.

Il centrosinistra a Olbia è stata la seconda forza politica, che ha raggiunto, con il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Impegno Civico – Centro Democratico, il 22,41%. Dati che, pur rappresentando la metà dei voti rispetto al centrodestra, lasciano trasparire comunque una buona fetta di elettorato che ha creduto negli avversari politici.

A Olbia, pur non riuscendo a esser stata eletta alla Camera, ne è uscita trionfante Patrizia Desole, che si era candidata per centrosinistra e si dice contenta del risultato raggiunto. La politica di Olbia, lo fa sapere sui social, ringraziando il suo elettorato.

“Dopo questo tempo molto carico e intenso, e’ tempo di dirvi grazie – dichiara – grazie e ancora grazie di cuore a tante e tanti che mi hanno sostenuta e mi hanno dimostrato stima e affetto. Ho cercato di dare il massimo, con tutta me stessa, con passione, consapevole dell’estrema difficoltà della partita in gioco. Ci siamo impegnati con convinzione pur sapendo che queste elezioni sarebbero state molto difficili, poiché occorre impegnarsi sempre per i propri ideali e valori, anche quando le sfide sono difficili. Nel pieno rispetto dovuto agli elettori e alle elettrici, riconosciamo la vittoria della destra, Ciò che anche dispiace è che non sia stato eletto un rappresentante di questo territorio”.

Il centrosinistra sconfitto, ma meglio delle politiche del 2018. “Nelle prossime ore e giorni si impone un’analisi del voto accurata e necessaria, a tutti i livelli, che serva davvero – prosegue Desole -. Ad Olbia dai risultati siamo terzi dopo FDI e Forza Italia, ci siamo attestati al 18,59% contro il 13.06 delle politiche del 2018 ma questo non è bastato per vincere e soprattutto va letto tutto il dato deludente nazionale, contestualmente alla preoccupante astensione che impongono una lucida e doverosa riflessione per un radicale cambio di passo.Ora più che mai è necessario un forte impegno per un rinnovamento della politica, stando costantemente a fianco alla gente e ai suoi bisogni, stando in ascolto, affinché si vinca la disaffezione e si ritrovi fiducia nella politica”.

“Un grazie speciale a miei più cari affetti, alla mia famiglia – prosegue – alle mie amiche e ai miei amici sempre al mio fianco; ora è il momento della riflessione per preparare una corretta e forte opposizione in nome della democrazia, della giustizia sociale e dei diritti. Auguro ai nuovi eletti di tutti gli schieramenti buon lavoro, e un forte in bocca al lupo a Silvio Lai, a Marco Meloni e a Francesca Ghirra per l’importante ruolo di opposizione che andranno a svolgere. Un forte abbraccio affettuoso alle mie compagne e compagni straordinari di viaggio di questa appassionata e incredibile campagna elettorale, Romina Mura, Carla Bassu, Maria Del Zompo, Franca Fara, Gavino Manca, Andrea Frailis, Francesco Lilliu, Antonio Solinas”.