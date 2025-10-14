Bottiglie, urla e coltelli, notti di terrore in piazza San Gallo a Olbia

Violenza in piazza San Gallo a Olbia.

Piazza San Gallo, a Olbia, è teatro di risse ed episodi di degrado. A denunciarlo sono i residenti, che sui social, esprimono il loro disagio verso una situazione che sta degenerando in una delle traverse di viale Aldo Moro, sicuramente la più problematica, anche per la presenza del palazzo-tugurio chiuso, dove un uomo è stato aggredito da alcuni occupanti.

Le notti dei residenti sono turbate dalla vicina piazza Sangallo, dove si sono verificate alcune risse. “Ormai in zona piazza non si può più stare tranquilli, oggi l’ennesimo episodio, due uomini ed una donna, tra urla, bottiglie rotte e coltelli”, ha denunciato un abitante sui social il 13 ottobre. Si parla infatti di liti, ma anche pestaggi, minacce e di richieste di aiuto non ascoltate. I residenti temono sopratutto per i bambini che abitano nella zona. ”Ho paura persino a fare tornare mia sorella a piedi o far uscire mia madre o mio padre la sera per fare la passeggiata col cane, imbarazzante”, si legge in un post su Facebook.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui