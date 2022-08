Ci sono troppi batteri: l’acqua non è potabile vicino all’aeroporto di Olbia

Dalle analisi dell’Arpas sull’acqua è emersa una presenza eccessiva di batteri

Per l’Arpas ci sono troppi batteri: vietato bere l’acqua del rubinetto nella zona dell’aeroporto di Olbia. Il sindaco ha proibito anche tutti gli usi alimentari: non si può utilizzare neanche per cucinare. L’Arpas di Sassari ha effettuato le analisi su campioni prelevati il 25 luglio ed è emersa una presenza sopra il limite di batteri coliformi. Il primo cittadino, Settimo Nizzi, ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua “per gli usi potabili (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti: tè, caffè, minestre, per cottura di verdure e cottura pasta e lavaggio alimenti)”.

Nelle stesse ore altri disagi stanno colpendo gli abitanti di zone vicine, a causa di un guasto. “Il Consorzio di Bonifica della Gallura ha dovuto interrompere l’alimentazione del potabilizzatore Cipnes a causa di un guasto improvviso sulla condotta”, spiegano da Abbanoa. Fino alle 18 del primo agosto ci saranno cali di pressione e interruzioni dell’erogazione nelle zone di Murtamaria e Porto Istana in territorio di Olbia, nel Comune di Loiri Porto San Paolo e in alcune località di San Teodoro.