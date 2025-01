In vendita resort di Porto Rotondo, a 15 milioni di euro

In vendita un resort a Porto Rotondo.

Un resort è stato messo in vendita a Porto Rotondo a 15 milioni di euro. Si tratta della storica Villa Nuraghe, che viene descritta come un “prestigioso con piscina in vendita a soli cinque minuti dal centro di Porto Rotondo e a pochi passi dal mare cristallino della Costa Smeralda”, in un annuncio di Immobiliare.it.

Dopo la messa in vendita di un ristorante storico di Olbia, anche un’altra storica struttura del comune, punto di riferimento per il turismo di lusso, si trova in vendita nel portale. L’annuncio la descrive come un’oasi con una superficie totale di 3.000 metri quadri, con saloni luminosi, cucine abitabili e cucina, con tanto di foto degli interni ed esterni del resort.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui